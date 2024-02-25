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    Энрике: Мне необходимо знать, что в двух матчах могут сыграть два разных игрока

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о необходимости в проведении ротации состава.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Можете ли вы угадать наших стартовых 11 игроков? Моя цель — иметь 22 игрока основного состава. Знаю, что это невозможно, но это моя цель. Я хочу по два игрока на позицию.

    Мне необходимо знать, что в двух матчах могут сыграть два разных игрока. Футболисты должны понимать, что им есть за что бороться. Нужна конкуренция, соперничество. Это самое главное и то, что я пытаюсь создать во всех своих командах», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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    • После 22-х туров в Лиге 1 ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.

    В следующем матче команда Луиса Энрике сыграет против «Ренна» 25-го февраля в 19:05 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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