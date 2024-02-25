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    Дайер об уходе Тухеля: Это расстраивает, именно Томас привел меня сюда

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    Защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера мюнхенцев.

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    «Это расстраивает. Именно Томас привел меня сюда, у нас хорошие отношения. Даже несмотря на это, очень жаль (что он уходит), просто потому что он очень хороший тренер.

    Мы были недостаточно хороши как команда в последние несколько недель, результаты говорят сами за себя. Теперь нам нужно завершить этот сезон как можно лучше», — приводит слова Дайера Bayern & Germany.

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