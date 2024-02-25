Дайер об уходе Тухеля: Это расстраивает, именно Томас привел меня сюда

Защитниквысказался об уходес поста главного тренера мюнхенцев.

«Это расстраивает. Именно Томас привел меня сюда, у нас хорошие отношения. Даже несмотря на это, очень жаль (что он уходит), просто потому что он очень хороший тренер.

Мы были недостаточно хороши как команда в последние несколько недель, результаты говорят сами за себя. Теперь нам нужно завершить этот сезон как можно лучше», — приводит слова Дайера Bayern & Germany.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о взаимоотношениями с футболистами команды.

После 23-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе.