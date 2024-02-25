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    Тухель о своем уходе: Главной причиной было желание избежать столь нестабильной ситуации

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами команды.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я не могу себе представить, что Александр Павлович счастлив или испытывает облегчение из-за того, что я ухожу в конце сезона. То же самое касается и Рафаэля Геррейры, и Ким Мин Джэ, и Мануэля Нойера. Я был бы очень, очень удивлён, если бы они считали меня ношей, которую им нужно таскать.

    На самом деле главной причиной такого решения было желание избежать столь нестабильной ситуации. Теперь всё должно быть ясно. Нравится это или не нравится, но больше не придётся разгадывать тайну того, приходилось ли футболистам терпеть меня», — приводит слова Тухеля ZDF sportstudio.

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    • После 23-х туров «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе. В следующем матче команда Томаса Тухеля встретится с «Фрайбургом» 1-го марта.

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