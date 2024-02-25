В 18:00 25.02.2024 Челси и Ливерпуль сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Челси — Ливерпуль

Последний матч между собой: Ливерпуль — Челси 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

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