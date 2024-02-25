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    Аугсбург — Фрайбург ⚽ смотреть онлайн

    25.02.2024 в 21:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Аугсбург — Фрайбург

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    В 21:30 25.02.2024 Аугсбург и Фрайбург сыграют матч в футбольной Бундеслиге.

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    Аугсбург — Фрайбург

    Последний матч между собой: Фрайбург — Аугсбург 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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