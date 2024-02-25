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    Воспользуется ли «Аугсбург» усталостью «Фрайбурга»?

    «Аугсбург» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Германии на 25 февраля 2024 года

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    «Фрайбург» не проиграл в трех последних матчах
    «Аугсбург» — «Фрайбург». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 21:30 (мск) «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Февраля 2024 года
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» занимает 14-е место с 23 очками. В ее активе 31 забитый мяч, в пассиве — 40 пропущенных.

    Команда на семь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на восемь — непосредственно зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

    Последние матчи: хозяева в прошлом туре на выезде потерпели поражение. Их обидчиком стал «Майнц» (0:1), который забил один безответный мяч.

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия в четыре матча, которые пришлись на чемпионат Германии, при двух ничьих и двух поражениях.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Педерсен, Пфайффер, Фрамбергер, Оксфорд — травмированы. Дисквалифицированы — Гауэлеу, Педерсен.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьей.

    Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

    Эрмедин Демирович — лучший голеадор «Аугсбурга» с 12 голами. Он занимает пятое место в списке бомбардиров Бундеслиги в текущем сезоне.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Фрайбург» занимает восьмое место с 29 очками и разницей мячей 29-40.

    Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, поэтому для сохранения шансов сыграть в континентальных турнирах ей крайне важно выигрывать.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре потеряли очки на своем поле. В результативном поединке они разошлись миром с «Айнтрахтом» — 3:3.

    Кроме того, посреди этой недели клуб успешно сыграл в Лиге Европы, где вышел в 1/8 финала, пройдя на предыдущей стадии французский «Ланс» (3:2).

    Не сыграют: Кайтель, Линхарт, Розенфельдер, Шмидт и Кьере — травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: на сегодня у «Фрайбурга» беспроигрышная серия в три матча во всех турнирах при одной победе и двух ничьих.

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    Такая форма все еще позволяет коллективу бороться за еврокубки, тем не менее, без стабильных успехов это вряд ли случится.

    Грифо и Лукас Хёлер — самые результативные игроки «Фрайбурга» в этом сезоне с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Аугсбурга» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Аугсбурга» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Фрайбурга» — в 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Аугсбург — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

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  • 2.173.603.15Бонус$9500
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    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли. В трех из четырех этих поединков было забито больше 1,5 голов.

    В свою очередь, в шести из семи последних матчей гостей также было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Фрайбург» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80

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    «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Аугсбург» усталостью «Фрайбурга»?
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