«Аугсбург» — «Фрайбург». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 21:30 (мск) «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» занимает 14-е место с 23 очками. В ее активе 31 забитый мяч, в пассиве — 40 пропущенных.

Команда на семь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на восемь — непосредственно зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

Последние матчи: хозяева в прошлом туре на выезде потерпели поражение. Их обидчиком стал «Майнц» (0:1), который забил один безответный мяч.

На сегодня у клуба безвыигрышная серия в четыре матча, которые пришлись на чемпионат Германии, при двух ничьих и двух поражениях.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Педерсен, Пфайффер, Фрамбергер, Оксфорд — травмированы. Дисквалифицированы — Гауэлеу, Педерсен.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьей.

Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

Эрмедин Демирович — лучший голеадор «Аугсбурга» с 12 голами. Он занимает пятое место в списке бомбардиров Бундеслиги в текущем сезоне.

«Фрайбург»

Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Фрайбург» занимает восьмое место с 29 очками и разницей мячей 29-40.

Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, поэтому для сохранения шансов сыграть в континентальных турнирах ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: гости в прошлом туре потеряли очки на своем поле. В результативном поединке они разошлись миром с «Айнтрахтом» — 3:3.

Кроме того, посреди этой недели клуб успешно сыграл в Лиге Европы, где вышел в 1/8 финала, пройдя на предыдущей стадии французский «Ланс» (3:2).

Не сыграют: Кайтель, Линхарт, Розенфельдер, Шмидт и Кьере — травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: на сегодня у «Фрайбурга» беспроигрышная серия в три матча во всех турнирах при одной победе и двух ничьих.

Такая форма все еще позволяет коллективу бороться за еврокубки, тем не менее, без стабильных успехов это вряд ли случится.

Грифо и Лукас Хёлер — самые результативные игроки «Фрайбурга» в этом сезоне с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Аугсбурга» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Аугсбурга» было забито больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Фрайбурга» — в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Аугсбург — Фрайбург: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.173.603.15Бонус$9500

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли. В трех из четырех этих поединков было забито больше 1,5 голов.

В свою очередь, в шести из семи последних матчей гостей также было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Фрайбург» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80