В 01:00 25.02.2024 Арсенал Лондон и Ньюкасл сыграют матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Арсенал Лондон — Ньюкасл

Последний матч между собой: Ньюкасл — Арсенал Лондон 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ньюкасл»).

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