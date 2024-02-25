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    Арсенал Лондон — Ньюкасл ⚽ смотреть онлайн

    25.02.2024 в 01:00 начнется матч в английской футбольной Премьер-лиге Арсенал Лондон — Ньюкасл

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    В 01:00 25.02.2024 Арсенал Лондон и Ньюкасл сыграют матч в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Арсенал Лондон — Ньюкасл

    Последний матч между собой: Ньюкасл — Арсенал Лондон 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ньюкасл»).

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