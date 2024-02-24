В 18:00 24.02.2024 Саутгемптон и Миллуолл сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Саутгемптон — Миллуолл

Последний матч между собой: Миллуолл — Саутгемптон 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Саутгемптон»).

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