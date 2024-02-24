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    «Нант» минимально одолел «Лорьян»

    «Лорьян» — «Нант»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лорьян Нант
    В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» на выезде оказался сильнее «Лорьяна» со счетом 1:0.

    «Нант»
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    «Нант»

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Жан-Шарль Кастеллетто.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Нант 0:1
    Гол: 0:1 Жан-Шарль Кастеллетто (49') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Жульен Лапорт, Сулейман Туре, Лоран Абергель, Имран Луза (Tosin Aiyegun, 64'), Тео Ле Бри (Дарлин Йонгва, 64'), Жюльен Понсо, Nathaniel Adjei, Panos Katseris (Жедеон Калулу, 83'), Ayman Kari (Бамба Дьенг, 64'), Mohamed Bamba (Эли Жуниор Крупи, 76') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Николя Коцца (Жан-Кевин Дюверн, 83'), Жан-Шарль Кастеллетто (Маркус Коко, 68'), Натан Зезе, Николя Паллуа, Эрай Джёмерт, Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко, Мостафа Мохамед (Тино Кадевере, 46'), Моузес Саймон (Benie Traore, 68') Предупреждения: Дуглас Аугусто (67'), Николя Паллуа (69')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Победа «Нанта» позволила команде набрать 25 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Лорьяна» остались 22 пункта и 16-я строчка.

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