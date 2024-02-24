«Лорьян» — «Нант»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Жан-Шарль Кастеллетто.
Футбол. Франция. Лига 1
Лорьян — Нант 0:1
Гол: 0:1 Жан-Шарль Кастеллетто (49') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Жульен Лапорт, Сулейман Туре, Лоран Абергель, Имран Луза (Tosin Aiyegun, 64'), Тео Ле Бри (Дарлин Йонгва, 64'), Жюльен Понсо, Nathaniel Adjei, Panos Katseris (Жедеон Калулу, 83'), Ayman Kari (Бамба Дьенг, 64'), Mohamed Bamba (Эли Жуниор Крупи, 76') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Николя Коцца (Жан-Кевин Дюверн, 83'), Жан-Шарль Кастеллетто (Маркус Коко, 68'), Натан Зезе, Николя Паллуа, Эрай Джёмерт, Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко, Мостафа Мохамед (Тино Кадевере, 46'), Моузес Саймон (Benie Traore, 68') Предупреждения: Дуглас Аугусто (67'), Николя Паллуа (69')
Победа «Нанта» позволила команде набрать 25 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Лорьяна» остались 22 пункта и 16-я строчка.