В 18:00 24.02.2024 Брайтон энд Хоув Альбион и Эвертон сыграют матч в АПЛ.

Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон

Последний матч между собой: Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эвертон»).

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