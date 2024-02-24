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    «Брайтон» завоюет три очка на своей арене

    «Брайтон» — «Эвертон». Ставка (к. 2.21) и прогноз на чемпионат Англии на 24 февраля 2024 года

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    «Эвертон»
    «Брайтон» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 26-го тура АПЛ, начало — 18:00 (мск) «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» в нынешнем сезоне АПЛ борется за попадание в еврокубки. Сейчас клуб занимает 7-е место в таблице. Набрано 38 очков в 25 матчах.

    Последние матчи: «Брайтон» 18 февраля порадовал фанатов разгромной победой. В гостях был обыгран «Шеффилд Юнайтед». В ворота соперника было забито пять безответных голов.

    «Брайтону» не хватает стабильности. После удачного матча может последовать провальная встреча. К примеру, 30 января «Брайтон» на выезде по всем статьям уступил «Лутону» (0:4), но спустя несколько дней реабилитировался, разгромив дома «Кристал Пэлас» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: Команде Роберто де Дзерби было тяжело осенью из-за участия в еврокубках. «Брайтон» хорошо начал сезон в АПЛ, но теперь идет на 7-м месте.

    Стоит отметить, что «чайки» успешно играют в родных стенах. В нынешнем сезоне на своем поле «Брайтон» проиграл лишь один матч из 12-ти.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертону» очень не хватает штрафных десяти очков. По этой причине команда борется за выживание.

    «Ириски» после 25 встреч находятся на 17-м месте, набрав 20 очков. Столько же баллов у «Лутона», который располагается в зоне вылета.

    Последние матчи: «Эвертон» провалил начало 2024 года. Ожидания фанатов не оправдались. Из восьми матчей команда выиграла лишь один.

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    • В феврале у «Эвертона» зафиксированы две ничьи и одно поражение. Мерсисайдский клуб разошелся миром с «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас», а также уступил «Манчестер Сити».

    Состояние команды: «Эвертон» находится в сложной ситуации. 10 очков, снятых за нарушение финансового фейр-плей, очень сказываются на турнирном положении.

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    С 30 баллами «ириски» бы сейчас находились в середине таблицы и спокойно доигрывали сезон. Но теперь «Эвертон» вынужден бороться за выживание. Фанаты рассчитывают, что понижения в классе всё-таки не произойдет.

    «Эвертон» не побеждает в АПЛ с середины декабря. Безвыигрышная серия составляет 8 матчей. Любопытно, что в гостях «ириски» даже набрали больше очков, чем дома.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Эвертона» команды сыграли вничью 1:1.

    • Лишь в одном матче из пяти последних не забивали обе команды.

    • «Эвертон» выиграл две последних игры на поле «Брайтона» — 2:0 и 5:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 4.00, выигрыш «Эвертона» — в 4.16.

    ТБ 2,5 считается более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.21.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон

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  • 1.834.004.20Бонус$9500
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    Прогноз: «Брайтон» успешно выступает на своем поле. В нынешнем сезоне клуб дома уступил лишь в одном поединке из 12-ти. Команде по силам завоевать три очка.

    Ставка: победа «Брайтона» за 1.83.

    Прогноз: Форма «Эвертона» оставляет желать лучшего. Команде очень нужны очки. В предстоящей встрече «ириски» не захотят рисковать и постараются сыграть у своих ворот максимально осторожно.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.21

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    «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Брайтон» завоюет три очка на своей арене
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