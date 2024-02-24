«Брайтон» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 26-го тура АПЛ, начало — 18:00 (мск) «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» в нынешнем сезоне АПЛ борется за попадание в еврокубки. Сейчас клуб занимает 7-е место в таблице. Набрано 38 очков в 25 матчах.

Последние матчи: «Брайтон» 18 февраля порадовал фанатов разгромной победой. В гостях был обыгран «Шеффилд Юнайтед». В ворота соперника было забито пять безответных голов.

«Брайтону» не хватает стабильности. После удачного матча может последовать провальная встреча. К примеру, 30 января «Брайтон» на выезде по всем статьям уступил «Лутону» (0:4), но спустя несколько дней реабилитировался, разгромив дома «Кристал Пэлас» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: Команде Роберто де Дзерби было тяжело осенью из-за участия в еврокубках. «Брайтон» хорошо начал сезон в АПЛ, но теперь идет на 7-м месте.

Стоит отметить, что «чайки» успешно играют в родных стенах. В нынешнем сезоне на своем поле «Брайтон» проиграл лишь один матч из 12-ти.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертону» очень не хватает штрафных десяти очков. По этой причине команда борется за выживание.

«Ириски» после 25 встреч находятся на 17-м месте, набрав 20 очков. Столько же баллов у «Лутона», который располагается в зоне вылета.

Последние матчи: «Эвертон» провалил начало 2024 года. Ожидания фанатов не оправдались. Из восьми матчей команда выиграла лишь один.

В феврале у «Эвертона» зафиксированы две ничьи и одно поражение. Мерсисайдский клуб разошелся миром с «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас», а также уступил «Манчестер Сити».

Состояние команды: «Эвертон» находится в сложной ситуации. 10 очков, снятых за нарушение финансового фейр-плей, очень сказываются на турнирном положении.

С 30 баллами «ириски» бы сейчас находились в середине таблицы и спокойно доигрывали сезон. Но теперь «Эвертон» вынужден бороться за выживание. Фанаты рассчитывают, что понижения в классе всё-таки не произойдет.

«Эвертон» не побеждает в АПЛ с середины декабря. Безвыигрышная серия составляет 8 матчей. Любопытно, что в гостях «ириски» даже набрали больше очков, чем дома.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Эвертона» команды сыграли вничью 1:1.

Лишь в одном матче из пяти последних не забивали обе команды.

«Эвертон» выиграл две последних игры на поле «Брайтона» — 2:0 и 5:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 4.00, выигрыш «Эвертона» — в 4.16.

ТБ 2,5 считается более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.21.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.834.004.20Бонус$9500

Прогноз: «Брайтон» успешно выступает на своем поле. В нынешнем сезоне клуб дома уступил лишь в одном поединке из 12-ти. Команде по силам завоевать три очка.

Ставка: победа «Брайтона» за 1.83.

Прогноз: Форма «Эвертона» оставляет желать лучшего. Команде очень нужны очки. В предстоящей встрече «ириски» не захотят рисковать и постараются сыграть у своих ворот максимально осторожно.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.21