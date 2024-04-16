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    Владимир ФедотовЦСКА — «Балтика». Онлайн
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    • Санчо выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»
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    Санчо выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»

    «Боруссия» Д — «Атлетико»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Боруссии» Д и «Атлетико» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Джейдон Санчо — полузащитник «Боруссии» Д
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    Джейдон Санчо — полузащитник «Боруссии» Д

    «Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

    «Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Хименес, Молина, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

  • «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико». Онлайн
  • Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Атлетико»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    Напомним, что 1-й поединок между «Атлетико» и «Боруссией» Д завершился победой «матрасников» со счетом 2:1.

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