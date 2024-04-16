«Боруссия» Д — «Атлетико»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Хименес, Молина, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

Напомним, что 1-й поединок между «Атлетико» и «Боруссией» Д завершился победой «матрасников» со счетом 2:1.