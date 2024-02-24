В 17:30 24.02.2024 Боруссия М и Бохум сыграют матч в футбольной Бундеслиге.

Боруссия М — Бохум

Последний матч между собой: Бохум — Боруссия М 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Бохум» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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