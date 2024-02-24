24 февраля в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М в родных стенах сыграет против «Бохума». Начало игры — в 17:30 по мск. «Боруссия» М — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон, борясь за выживание в Бундеслиге. «Боруссия» М занимает лишь 15-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе.

Одна из главных проблем менхенгладбахцев — плохая оборона. За 22 матча в нынешнем сезоне «Боруссия» пропустила 43 гола при 36-и забитых.

Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Лейпцигу» (0:2), а матчем ранее сыграла вничью с «Дармштадтом» (0:0). В предыдущих поединках также не все хорошо.

За последние 5 матчей у «Боруссии» нет ни одной победы, 3 поражения и 2 ничейных результата. Команда пропустила 7 голов и забила лишь 2 мяча за этот период.

Все прогнозы на Бундеслигу

В одном из туров «Боруссия» умудрился забрать очки у «Байера», сыграв с этим соперником вничью (0:0).

Не сыграют: Ко Итакура, Нико Эльведи (у обоих перебор желтых карточек), Томаш Чванчара, Кристоф Крамер (у обоих травмы).

Состояние команды: «Боруссия» никак не может наладить свою игру в нынешнем сезоне. В последнее время команда пытается попросту сдержать атаки соперника, практически ничего не создавая у чужих ворот.

К слову, «Боруссия» уже встречалась с «Бохумом» по ходу нынешнего сезона. В том матче менхенгладбахцы обыграли своего соперника со счетом 3:1, забив все 3 гола еще в 1-м тайме.

«Бохум»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 25-ю очками в активе после 22-х туров, являясь крепким середняком в лиге.

Команда прочно закрепилась в серединке и уже вряд-ли серьезно спустится вниз. К слову, «Бохум» довольно много пропускает (41 гол), а забивает не так часто (26).

Последние матчи: В прошедшем туре «Бохум» сотворил сенсацию, обыграв «Бавария» со счетом 3:2. В том матче команда полностью контролировала ход матча, практически без нервов доведя поединок до победы.

Встречей ранее «Бохум» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Команды обменялись голами еще в 1-й половине стартового отрезка.

К слову, за последние 5 матчей «Бохум» проиграл только «Боруссии» Д (1:3), а также по 2 раза победил и сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Антони Лосилья (перебор желтых карточек), Патрик Остерхаге, Никлас Тиде, Мохаммед Толба, Михаэль Эссер (у всех травмы).

Состояние команды: «Бохум» выступает очень уверенно в последнее время. Команда набрала ход и, кажется, что не собирается останавливаться. «Бохум» способен забрать очки у любого соперника.

Последний раз «Бохум» обыгрывал «Боруссию» М в ноябре 2022-го года. В том матче команда одолела своего соперника со счетом 2:1, забив все свои голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

В 2-х из 3-х последних матчей обе команды забивали друг другу

«Бохум» не выиграл ни одного гостевого матча из последних 5-и

В 3-х из 5-и последних матчей «Боруссия» М не смогла забить ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бохума» — в 3.60.

ТБ 2.5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: «Боруссия» М находится далеко не в самой лучшей форме, но команде необходимо побеждать.

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева начнуть делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» М 0.5 больше в 1-м тайме за 1.70.