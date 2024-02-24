АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лутон», «Борнмут» примет «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет дома с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» — «Лутон Таун» 4:1
В вынесенном матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лутон» со счетом 4:1, уступая после первого тайма 0:1.
На 12-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Чидози Огбене.
«Ливерпуль» смог сравнять счет лишь на 56-й минуте, когда Ван Дейк замкнул подачу с углового Алексиса Макаллистера.
Спустя две минуты Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперед. На 71-й минуте Луис Диас увеличил преимущество до двух мячей.
Точку же в матче на 90-й минуте поставил Харви Эллиот.
«Ливерпуль» продолжает лидировать с 60 очками после 26 матчей.
«Лутон» находится в зоне вылета с 20 очками.
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24 февраля, суббота, 18:00 мск
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24 февраля, суббота, 18:00 мск
«Брайтон» — «Эвертон»
24 февраля, суббота, 18:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Бернли»
24 февраля, суббота, 18:00 мск
«Борнмут» — «Манчестер Сити»
24 февраля, суббота, 20:30 мск
«Арсенал» — «Ньюкасл»
24 февраля, суббота, 23:00 мск/H4>
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25 февраля, воскресенье, 16:30 мск