АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лутон», «Борнмут» примет «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет дома с «Ньюкаслом»

Матчи 26-го тура чемпионата Англии пройдут с 21 февраля по 26 февраля

«Ливерпуль» — «Лутон Таун» 4:1

В вынесенном матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лутон» со счетом 4:1, уступая после первого тайма 0:1.

На 12-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Чидози Огбене.

«Ливерпуль» смог сравнять счет лишь на 56-й минуте, когда Ван Дейк замкнул подачу с углового Алексиса Макаллистера.

Спустя две минуты Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперед. На 71-й минуте Луис Диас увеличил преимущество до двух мячей.

Точку же в матче на 90-й минуте поставил Харви Эллиот.

«Ливерпуль» продолжает лидировать с 60 очками после 26 матчей.

Календарь и таблица АПЛ

«Лутон» находится в зоне вылета с 20 очками.

«Челси» — «Тоттенхэм»

перенос

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

24 февраля, суббота, 18:00 мск

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«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

24 февраля, суббота, 18:00 мск

«Брайтон» — «Эвертон»

24 февраля, суббота, 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Бернли»

24 февраля, суббота, 18:00 мск

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

24 февраля, суббота, 20:30 мск

«Арсенал» — «Ньюкасл»

24 февраля, суббота, 23:00 мск/H4>

«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»

25 февраля, воскресенье, 16:30 мск

«Вест Хэм» — «Брентфорд»

26 февраля, понедельник, 23:00 мск