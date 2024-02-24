ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лутон», «Борнмут» примет «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет дома с «Ньюкаслом»

    Результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон Шеффилд Юнайтед Бернли Лутон Таун
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн Бернарду Силва и Рубен Диаш«Борнмут» — «Манчестер Сити». Онлайн «Арсенал»«Арсенал» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 11:41
    • Зверев не смог пробиться в финал турнира в Лас-Кабосе
    Все новости спорта
    Букайо Сака — лидер «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака — лидер «Арсенала»
    Матчи 26-го тура чемпионата Англии пройдут с 21 февраля по 26 февраля

    «Ливерпуль» — «Лутон Таун» 4:1

    В вынесенном матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лутон» со счетом 4:1, уступая после первого тайма 0:1.

    На 12-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Чидози Огбене.

    «Ливерпуль» смог сравнять счет лишь на 56-й минуте, когда Ван Дейк замкнул подачу с углового Алексиса Макаллистера.

    Спустя две минуты Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперед. На 71-й минуте Луис Диас увеличил преимущество до двух мячей.

    Точку же в матче на 90-й минуте поставил Харви Эллиот.

    «Ливерпуль» продолжает лидировать с 60 очками после 26 матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Лутон» находится в зоне вылета с 20 очками.

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    перенос

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

    24 февраля, суббота, 18:00 мск

    Все прогнозы на АПЛ

    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

    24 февраля, суббота, 18:00 мск

    «Брайтон» — «Эвертон»

    24 февраля, суббота, 18:00 мск

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Кристал Пэлас» — «Бернли»

    24 февраля, суббота, 18:00 мск

    «Борнмут» — «Манчестер Сити»

    24 февраля, суббота, 20:30 мск

  • Следующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
  • Но, возможно, одному из главных героев сезона лучше остаться в «Байере»
  • 21/02/2024

    • «Арсенал» — «Ньюкасл»

    24 февраля, суббота, 23:00 мск/H4>

    «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»

    25 февраля, воскресенье, 16:30 мск

  • ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • Продолжаем подводить итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22/02/2024

    • «Вест Хэм» — «Брентфорд»

    26 февраля, понедельник, 23:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меньшик — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры