Уиган — Челтнем Таун
Последний матч между собой: Челтнем Таун — Уиган 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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