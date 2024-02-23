В 22:45 23.02.2024 Уиган и Челтнем Таун сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Уиган — Челтнем Таун

Последний матч между собой: Челтнем Таун — Уиган 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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