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    Райс: В матче с «Порту» мы не нанесли ни одного удара в створ, но опускать голову не собираемся

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о текущем положении дел в лондонской команде.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «В каждом игре просто не может быть по пять или шесть забитых голов. Когда-нибудь вам придётся столкнуться с соперником, который будет делать всё возможное, чтобы остановить вас.

    В матче с "Порту", кажется, мы даже не нанесли ни одного удара в створ, но опускать голову мы не собираемся. В субботу нам играть с "Ньюкаслом", и мы выложимся по полной», — приводит слова Райса ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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