Райс: В матче с «Порту» мы не нанесли ни одного удара в створ, но опускать голову не собираемся

Полузащитниквысказался о текущем положении дел в лондонской команде.

«В каждом игре просто не может быть по пять или шесть забитых голов. Когда-нибудь вам придётся столкнуться с соперником, который будет делать всё возможное, чтобы остановить вас.

В матче с "Порту", кажется, мы даже не нанесли ни одного удара в створ, но опускать голову мы не собираемся. В субботу нам играть с "Ньюкаслом", и мы выложимся по полной», — приводит слова Райса ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.