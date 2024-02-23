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    • «Марсель» уверенно обыграл «Шахтер» и прошел в 1/8 финала ЛЕ
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    «Марсель» уверенно обыграл «Шахтер» и прошел в 1/8 финала ЛЕ

    «Марсель» — «Шахтер»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

    Футбол Марсель Футбол Франции Шахтер Донецк Футбол Украины
    Французский «Марсель» выиграл на своем поле у украинского «Шахтера» со счетом 3:1 и прошел в следуюший круг Лиги Европы.

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    Первый гол в составе хозяев забил Пьер-Эмерик Обамеянг, он стал рекордсменом по забитым голам в этом турнире. Также отличились Исмаила Сарр и Жоффрей Кондогбиа .

    Единственный мяч у «Шахтера» на счету Георгия Судакова.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Марсель — Шахтёр Д 3:1
    Голы: 0:1 Георгий Судаков (пенальти) (12'), 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (23'), 2:1 Исмаила Сарр (74'), 3:1 Жоффрей Кондогбиа (81') Предупреждения: Самуэль Жиго (17'), Эгиналдо (45'), Ефим Конопля (45 + 2'), Николай Матвиенко (58'), Тарас Степаненко (80'), Ярослав Ракицкий (90 + 2')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Отметим также, что для новый главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе стал самым возрастным в истории Лиги Европы.

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