«Марсель» — «Шахтер»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

Французский «Марсель» выиграл на своем поле у украинского «Шахтера» со счетом 3:1 и прошел в следуюший круг Лиги Европы.

Первый гол в составе хозяев забил Пьер-Эмерик Обамеянг, он стал рекордсменом по забитым голам в этом турнире. Также отличились Исмаила Сарр и Жоффрей Кондогбиа .

Единственный мяч у «Шахтера» на счету Георгия Судакова.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Марсель — Шахтёр Д 3:1 Голы: 0:1 Георгий Судаков (пенальти) (12'), 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (23'), 2:1 Исмаила Сарр (74'), 3:1 Жоффрей Кондогбиа (81') Предупреждения: Самуэль Жиго (17'), Эгиналдо (45'), Ефим Конопля (45 + 2'), Николай Матвиенко (58'), Тарас Степаненко (80'), Ярослав Ракицкий (90 + 2')

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Отметим также, что для новый главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе стал самым возрастным в истории Лиги Европы.