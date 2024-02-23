В 22:45 23.02.2024 Ковентри Сити и Престон Норт Энд сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Ковентри Сити — Престон Норт Энд

Последний матч между собой: Престон Норт Энд — Ковентри Сити 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Престон Норт Энд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ковентри Сити»).

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