В 22:45 23.02.2024 Болонья и Верона сыграют матч в итальянской Серии А.

Болонья — Верона

Последний матч между собой: Болонья — Верона 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Верона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Болонья»).

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