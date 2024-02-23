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    «Болонья» продолжит свою победную серию?

    «Болонья» — «Верона». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Серия А, 23 февраля 2024 года

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    «Болонья»
    23 февраля в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Болонья» в родных стенах сыграет против «Вероны». Начало игры — в 22:45 по мск. «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2024 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Верона Верона
  • Верона
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, занимая 5-е место в таблице Серии А с 45-ю очками в активе. «Болонья» имеет такое же количество баллов, как и у «Аталанты», которая находится в зоне Лиги чемпионов.

    Команда очень надежно выступает на чужом поле, пропустив всего 23 гола за 25 встреч при 27-и забитых. «Болонья» делит 3-ю строчку в лиге по надежности в обороне.

    Последние матчи: Команда набрала какой-то сумасшедший ход. В последнем туре Серии А «Болонья» обыграла «Лацио» (2:1), а матчем ранее команда одолела «Фиорентину» (2:0).

    За последние 5 матчей «Болонья» одержала 4 победы и однажды сыграла вничью с «Миланом» (2:2). За этот период команда забила 14 голов при 5-и пропущенных.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграет: Адама Сумаро (травма).

    Состояние команды: «Болонья» играет очень уверенно по сезону, а особенно в последнее время. Команда очень надежна в обороне, и суперрезультативна в атаке.

    В последней очной встрече между «Болоньей» и «Вероной» «красно-синие» одержали сухую победу (2:0). В том матче команда забила по 1-му голу в каждом из таймов.

    «Верона»

    Турнирное положение: Команда проводит не самый лучший сезон, находясь в зоне вылета. «Верона» занимает 18-е место в таблице Серии А с 20-ю очками в активе.

    Одна из главных проблем команды — низкая результативность. «Верона» забила 23 гола за 25 встреч при 34-х пропущенных.

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    • Последние матчи: Команда не особо радует результатами в последнее время, не выиграв ни одного матча из последних 5-и. В последнем туре «Верона» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), забив по голу в каждом тайме.

    За последние 5 матчей команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла. За этот период «Верона» забила 5 голов при 7-и пропущенных. За эти 5 матчей команда не пропустила больше 2-х голов за встречу.

    Не сыграет: Хуан Крус (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Верона» может набирать очки в матчах с сильным соперниками, но результаты команды оставляют желать лучшего.

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    «Верона» продолжает отчаянную борьбу за выживание в Серии А. Команда имеет одинаковое количество очков со спасительной 17-й позицией (по 20 баллов) — вся борьба еще впереди.

    Последний раз «Верона» обыгрывала «Болонью» в апреле 2023-го года со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме. Сможет ли команда одолеть соперника в предстоящем матче? В гостях это будет сделать гораздо труднее.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Верона» не пропускала больше 2-х голов

    • «Болонья» выиграла последние 4 матча

    • В 2-х из 4-х последних матчах «Болонья» забила 4 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Вероны» — в 6.60.

    Коэффициенты матча Болонья — Верона

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.006.80Бонус$9500
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    ТБ 2.5 оценивается в 2.13, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Болонья» очень хороша в атаке, но также может и пропустить.

    Ставка: Обе забьют за 2.18.

    Прогноз: Можно предположить, что «Болонья» продолжит свою победную серию.

    Ставка: Победа «Болоньи» с форой (-1) за 1.98.

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    «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» продолжит свою победную серию?
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