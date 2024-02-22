В 20:45 22.02.2024 Ренн и Милан сыграют матч в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Ренн — Милан

Последний матч между собой: Милан — Ренн 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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