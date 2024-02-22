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    Пиоли: «Милану» нужно довести дело до конца

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ренном».

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    Первый матч завершился победой итальянского клуба со счётом 3:0.

    «Я сказал команде, что мы получили заслуженное преимущество, но нам придётся работать вместе с первых минут, чтобы довести дело до конца и обеспечить себе квалификацию против такой хорошей команды, как "Ренн".

    Что покажет соперник? Мы ожидаем увидеть другую команду по сравнению с той, которую мы видели на "Сан-Сиро", мы знаем, что они попытаются сделать важный старт, и мы готовы к этому», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

    Встреча между командами состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «Роазон Парк», начало в 20:45 мск.

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