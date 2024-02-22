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    Михаил Кержаков рассказал, почему не будет экспертом на ТВ

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему не хочет быть футбольным экспертом на ТВ после завершения карьеры.

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    «Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч Лиги чемпионов, пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю.

    Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола — нет, пока без меня.

    Много говорить — не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое — с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать — это совсем другое», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

    Напомним, ранее Михаил Кержаков сообщил, что планирует завершить карьеру после этого сезона.

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