ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы
  • 11:26
    • Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Михаил Кержаков: Могу ответить, что я устал и ухожу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаковвысказался о возможной пролонгации контракта с сине-бело-голубыми. Он отметил, что может отказаться от нового контракта, если «Зенит» сделает ему предложение.

    Михаил Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кержаков

    «Тут дело не в контракте, который могут предложить или нет. А в моём ощущении, хочу ли я дальше продолжать. Я понимаю, что конец близок. Очень близок. И уже больше думаю о жизни после футбола. Весной приму итоговое решение. Зависит ли это от моего игрового времени на поле? Это уже не главный показатель. Тем более болельщики наверняка подумают: "Только не это!"

    Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: "Я устал и ухожу", — сказал Кержаков "Чемпионату".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Шахтер» «Марсель»?
  • «Марсель» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Огорчит ли «Наполи» «Барселону»?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли «Порту» победную поступь «Арсенала»?
  • «Порту» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марсель — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры