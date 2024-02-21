Михаил Кержаков: Могу ответить, что я устал и ухожу

Вратарь «Зенита»высказался о возможной пролонгации контракта с сине-бело-голубыми. Он отметил, что может отказаться от нового контракта, если «Зенит» сделает ему предложение.

«Тут дело не в контракте, который могут предложить или нет. А в моём ощущении, хочу ли я дальше продолжать. Я понимаю, что конец близок. Очень близок. И уже больше думаю о жизни после футбола. Весной приму итоговое решение. Зависит ли это от моего игрового времени на поле? Это уже не главный показатель. Тем более болельщики наверняка подумают: "Только не это!"

Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: "Я устал и ухожу", — сказал Кержаков "Чемпионату".