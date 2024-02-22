В 20:45 22.02.2024 Будё-Глимт и Аякс сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Будё-Глимт — Аякс

Последний матч между собой: Аякс — Будё-Глимт 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аякс»).

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