«Буде-Глимт» — «Аякс»: счет матча 1:2, обзор голов

В основное время на гол Стивена Бергейса хозяева ответили точным ударом Патрика Берга.
Все решилось в овертайме, где забитый мяч Кеннета Тэйлора принес победу «Аяксу».
Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
Будё-Глимт — Аякс 1:2
Голы: 0:1 Стивен Бергёйс (34'), 1:1 Патрик Берг (83'), 1:2 Кеннет Тейлор (114') Будё-Глимт: Хьетиль Хёуг, Брис Вембангомо (Фредрик Шёвольд, 90'), Бреде Мо, Фредрик Бьёркан (Адам Сёренсен, 109'), Ульрик Салтнес (Оскар Капскармо, 90'), Патрик Берг, Альберт Грёнбек, Сондре Сёрли (Нино Жугель, 72'), Хокон Эвьен (Тобиас Гулликсен, 106'), Йенс Хёуге, Jostein Gundersen (Исак Хельстад Амундсен, 90') Аякс: Диант Рамай, Борна Соса, Йоррел Хато, Йосип Шутало, Девин Ренс, Беньямин Тахирович (Julian Rijkhoff, 112'), Кристиан Хлинссон (Кеннет Тейлор, 83'), Бранко ван ден Бомен, Карлос Боргес (Антон Гоэи, 53'), Брайан Бробби (Чуба Акпом, 42'), Стивен Бергёйс (Сиверт Маннсверк, 106') Предупреждения: Альберт Грёнбек (58'), Девин Ренс (58'), Альберт Грёнбек (66'), Нино Жугель (79'), Диант Рамай (79'), Jostein Gundersen (90 + 1'), Хокон Эвьен (96') Удаление: Йосип Шутало (48')