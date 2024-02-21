В 23:00 21.02.2024 Наполи и Барселона сыграют матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наполи — Барселона

Последний матч между собой: Наполи — Барселона 2:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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