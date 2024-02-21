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    Наполи — Барселона ⚽ смотреть онлайн

    21.02.2024 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи — Барселона

    Футбол Лига чемпионов Наполи Барселона Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 21.02.2024 Наполи и Барселона сыграют матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Наполи — Барселона

    Последний матч между собой: Наполи — Барселона 2:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица Лиги чемпионов

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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