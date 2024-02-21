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    Гент — Маккаби Хф ⚽ смотреть онлайн

    21.02.2024 в 20:00 начнется матч в 1/16 финала Лиги конференций Гент — Маккаби Хф

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    В 20:00 21.02.2024 Гент и Маккаби Хф сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

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    Гент — Маккаби Хф

    Последний матч между собой: Маккаби Хф — Гент 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Маккаби Хф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Гент»).

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