В рамках 1/16 финала Лиги конференций 21 февраля пройдет матч «Гент» — «Маккаби» Х. Начало — в 20:00. «Гент» — «Маккаби Х»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Путь в плей-офф: «Гент» изначально завоевал путевку в основную сетку Лиги конференций. В своем квартете бельгицы набрали 13 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь «Маккаби» из Тель-Авива.

Последние матчи: За выход в 1/8 финала Лиги конференций «Гент» сражается против другого израильского клуба — «Маккаби» из Хайфы. В первом матче противостояния бельгийцы проиграли сопернику с минимальным счетом (0:1).

Коэффициенты матча Гент — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.883.654.30Бонус$9500

В игре против «Маккаби» желтой карточкой на 93-й минуте встречи отметился полузащитник «Гента» Жюльен Де Сарт.

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграет: Жюльен Де Сарт пропустит ответный матч против «Маккаби» Хайфа из-за перебора желтых карточек. В лазарете команды Кумс, Нарди, Хюльсагер и Торунарига — все травмированы.

Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» считается крепким середняком, но сейчас команда находится в тяжелом состоянии, клуб давно не побеждал. В последних встречах внутреннего первенства — коллектив преимущественно проигрывает. В турнирной таблице футболисты «Гента» занимают 7 место, набрав 39 очков.

«Маккаби» Х

Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Маккаби» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа израильский клуб финишировал на 3 месте, набрав 5 очков в 6 матчах.

Израильский коллектив обошел в турнирной таблице греческий «Панатинаикос», который в итоге набрал 4 пункта. Выше расположились «Ренн» и «Вильярреал».

Последние матчи: В первом матче стыкового раунда «Маккаби» из Хайфы нанес минимальное поражение «Генту» (1:0). Единственный и победный гол в составе израильского коллектива на 65-й минуте забил Францди Пьерро.

Не сыграют: В строй команды вернулся Корнуд, первую встречу против «Гента» он пропускал из-за перебора желтых карточек. По этой же причине дисквалификацию на ответную игру против бельгийцев получил Кандил. В первой встрече дуэли защитник Хайфы получил «горчичник». Предстоящий поединок из-за травм пропустят Шуранов, Менахем и Хазиза.

Состояние команды: «Маккаби» Хайфа — лидер чемпионата Израиля. В 21-м проведенном матче команда набрала 48 очков, опережая на два балла главного преследователя — «Маккаби» Тель-Авив.

Статистика для ставок

«Маккаби» Х переиграл «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций

«Гент» не может выиграть 7-й матч подряд

Выигрышная серия «Маккаби» Хайфа составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.54, а победа гостей — в 3.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.86 соответственно.

Прогноз: «Маккаби» Хайфа в первом матче доказал, что у «Гента» есть проблемы в линии атаки. Минимальная победа не дает израильскому клубу 100%-й гарантии выхода в 1/8 финала Лиги конференций. Однако, именно «Маккаби» считается основным претендентом на путевку в следующий раунд еврокубка. Для этого команде главное не проиграть.

Ставка: «Маккаби» не проиграет с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча. Есть вероятность, что игра будет осторожной, а команды не будут бежать сломя голову вперед. Наверняка, футболисты «Гента» и «Маккаби» сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.57.