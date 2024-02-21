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    «Маккаби» шагнёт в 1/8 финала Лиги конференций?

    «Гент» — «Маккаби Х». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 февраля 2024 года

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    «Маккаби» Хайфа — «Гент». 1/16 Лиги конференций
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 21 февраля пройдет матч «Гент» — «Маккаби» Х. Начало — в 20:00. «Гент» — «Маккаби Х»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 21 Февраля 2024 года
    Гент
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Гент 20:45 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Гент»

    Путь в плей-офф: «Гент» изначально завоевал путевку в основную сетку Лиги конференций. В своем квартете бельгицы набрали 13 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь «Маккаби» из Тель-Авива.

    Последние матчи: За выход в 1/8 финала Лиги конференций «Гент» сражается против другого израильского клуба — «Маккаби» из Хайфы. В первом матче противостояния бельгийцы проиграли сопернику с минимальным счетом (0:1).

    Коэффициенты матча Гент — Маккаби Хф

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    В игре против «Маккаби» желтой карточкой на 93-й минуте встречи отметился полузащитник «Гента» Жюльен Де Сарт.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграет: Жюльен Де Сарт пропустит ответный матч против «Маккаби» Хайфа из-за перебора желтых карточек. В лазарете команды Кумс, Нарди, Хюльсагер и Торунарига — все травмированы.

    Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» считается крепким середняком, но сейчас команда находится в тяжелом состоянии, клуб давно не побеждал. В последних встречах внутреннего первенства — коллектив преимущественно проигрывает. В турнирной таблице футболисты «Гента» занимают 7 место, набрав 39 очков.

    «Маккаби» Х

    Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Маккаби» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа израильский клуб финишировал на 3 месте, набрав 5 очков в 6 матчах.

    Израильский коллектив обошел в турнирной таблице греческий «Панатинаикос», который в итоге набрал 4 пункта. Выше расположились «Ренн» и «Вильярреал».

    Последние матчи: В первом матче стыкового раунда «Маккаби» из Хайфы нанес минимальное поражение «Генту» (1:0). Единственный и победный гол в составе израильского коллектива на 65-й минуте забил Францди Пьерро.

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    • Не сыграют: В строй команды вернулся Корнуд, первую встречу против «Гента» он пропускал из-за перебора желтых карточек. По этой же причине дисквалификацию на ответную игру против бельгийцев получил Кандил. В первой встрече дуэли защитник Хайфы получил «горчичник». Предстоящий поединок из-за травм пропустят Шуранов, Менахем и Хазиза.

    Состояние команды: «Маккаби» Хайфа — лидер чемпионата Израиля. В 21-м проведенном матче команда набрала 48 очков, опережая на два балла главного преследователя — «Маккаби» Тель-Авив.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Х переиграл «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций

    • «Гент» не может выиграть 7-й матч подряд

    • Выигрышная серия «Маккаби» Хайфа составляет 3 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.54, а победа гостей — в 3.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.86 соответственно.

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    Прогноз: «Маккаби» Хайфа в первом матче доказал, что у «Гента» есть проблемы в линии атаки. Минимальная победа не дает израильскому клубу 100%-й гарантии выхода в 1/8 финала Лиги конференций. Однако, именно «Маккаби» считается основным претендентом на путевку в следующий раунд еврокубка. Для этого команде главное не проиграть.

    Ставка: «Маккаби» не проиграет с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча. Есть вероятность, что игра будет осторожной, а команды не будут бежать сломя голову вперед. Наверняка, футболисты «Гента» и «Маккаби» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.57.

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    «Гент» — «Маккаби Х»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на футбол. «Маккаби» шагнёт в 1/8 финала Лиги конференций?
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