В 22:45 20.02.2024 Саутгемптон и Халл Сити сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Саутгемптон — Халл Сити

Последний матч между собой: Халл Сити — Саутгемптон 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Халл Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Халл Сити»).

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