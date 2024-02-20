В рамках 29-го тура чемпионата Англии 20 февраля пройдет матч «Саутгемптон» — «Халл Сити». Начало — 22:45 (мск). «Саутгемптон» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за возвращение АПЛ. На текущий момент «Саутгемптон» пребывает на 3 месте в таблице.

При этом атака команды выглядит весьма выгодно. В 32 матчах «святым» удалось забить 63 мяча в ворота соперников.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Саутгемптон» переиграл «Вест Бромвич» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матча чемпионата «Саутгемптон» добыл 4 виктории. Лишь поединок с «Бристоль Сити» принес разочарование (1:3).

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 13 мячей. А вот в свои ворота «Саутгемптон» пропустил 6 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Саутгемптон» сейчас на приличном ходу. Вероятнее всего, «святые» будут до последнего бороться за 2 место с «Лидсом» и «Ипсвичем».

При этом прекрасный сезон проводит Адам Армстронг. Форвард в 32 поединках настрелял уже 16 мячей.

Стоит отметить, что «Саутгемптон» традиционно успешно противостоит «Халл Сити». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 8 месте в таблице.

Команда забила 47 мячей, пропустив в свои ворота 41.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Халл Сити» 4 победы при 1 поражении.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Халл Сити» еще поборется за попадание в топ-6. Правда, отставание от искомой позиции сейчас измеряется лишь дополнительными показателями.

Вот только последняя победа над «святыми» случилась еще 7 лет назад. Да и стабильности «тиграм» явно не хватает.

Да и проигрывает команда уж чересчур часто. В 31 матче Чемпионшипа она потерпела уже 11 коллизий.

В своем последнем поединке «Халл Сити» переиграл «Хаддерсфилд» (2:1). А вот даже в случае ничьей с «Саутгемптоном» «тигры» запрыгнут в шестерку.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Халл Сити» уже 7 лет не обыгрывал «святых»

«Саутгемптон» в 5 своих последних матчах добыл 4 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.31.

Прогноз: «Святые» на голову сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

«Саутгемптон» сейчас, что называется, несется, и уж точно постарается закрепиться в зоне прямого повышения в классе.

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43