ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСВ и дортмундской «Боруссией»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов ПСВ Эредивизия Боруссия Д Футбол Германии
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей Илия ТопурияТопурия прервал гегемонию Волкановски. После очередного разгрома Алексу пора уходить из ММА «Боруссия» ДортмундПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
    Все новости спорта
    «Боруссия» Дортмунд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» Дортмунд
    В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСВ на своем поле сыграет с «Боруссией» из Дортмунда. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    ПСВ

    Клуб из города Эйндховен занял второе место в группе Лиги Чемпионов, опередив «Ланс» и «Севилью», но пропустив вперед лондонский «Арсенал». ПСВ набрал 9 очков из 18-ти возможных, одержав две победы при трех ничьих и одном поражении.

    Подопечные Петера Боса проиграли лишь в стартовом туре «Арсеналу» (0:4), но затем уже стабильно набирали очки в последующих пяти матчах. В активе голландской команды по две победы и ничьи над «Лансом» и «Севильей» соответственно, а также один набранный балл с «канонирами» в заключительном туре (1:1).

    ПСВ является лидером своего национального чемпионата. Команда еще ни разу не проиграла за 22-тура, одержав 20 побед при двух ничьих. В крайнем матче Эредивизи «красно-белые» всухую переиграли дома «Хераклес» (2:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундская «Боруссия» выиграла группу смерти, в которой также были ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». «Шмели» обошли парижан и «россонери» на три очка, отрыв от английской команды составил шесть баллов.

    Единственное поражение в группе подопечные Эдина Терзича потерпели в первом туре, всухую уступив ПСЖ на выезде (0:2). Далее дортмундцы набрали обороты, дважды обыграв «Ньюкасл», и записали себе в актив 4 очка в матчах против «Милана». В завершении группового этапа «шмели» дома сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1).

    В этом сезоне Бундеслиги «Боруссия» продолжает бороться за лигочемпионские позиции, но взять чемпионство уже вряд ли получится. Дортмундцы с 41 очком в 22-х матчах идут на четвертом месте и отстают от лидирующего «Байера» на 17 баллов. В крайнем туре чемпионата Германии «Боруссия» разошлась миром с «Вольфсбургом» на выезде (1:1).

    Личные встречи

    Команды сыграли между собой три встречи, одна из которых носила товарищеский характер. На счету «Боруссии» две победы, один матч завершился вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер ПСВ Петер Бос:

    — «Наш соперник хорошо умеет играть на контратаках, у них есть футболисты для хорошей позиционной игры. Мы очень надеемся на поддержку наших болельщиков. В Дортмунде почти не осталось игроков, с которыми я работал. Очень хорошо знаю Юлиана Брандта по "Байеру". Это классный футболист. Надеюсь, он не сыграет против нас».

    Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич:

    — «В принципе я настроен оптимистично. Мы являемся одной из ведущих команд Германии в области владения мячом, и в то же время мы лучшая команда по количеству забитых мячей. Нам нужен полноценный футбол.

    ПСВ? Сзади у них проблемы. В Лиге чемпионов они уже пропустили столько голов, сколько пропустили за весь сезон лиги. Это то, чем мы должны воспользоваться».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ПСВ — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 2.25.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер Майами — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брэдфорд Сити — Уиком
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры