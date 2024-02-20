В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСВ на своем поле сыграет с «Боруссией» из Дортмунда. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ПСВ

Клуб из города Эйндховен занял второе место в группе Лиги Чемпионов, опередив «Ланс» и «Севилью», но пропустив вперед лондонский «Арсенал». ПСВ набрал 9 очков из 18-ти возможных, одержав две победы при трех ничьих и одном поражении.

Подопечные Петера Боса проиграли лишь в стартовом туре «Арсеналу» (0:4), но затем уже стабильно набирали очки в последующих пяти матчах. В активе голландской команды по две победы и ничьи над «Лансом» и «Севильей» соответственно, а также один набранный балл с «канонирами» в заключительном туре (1:1).

ПСВ является лидером своего национального чемпионата. Команда еще ни разу не проиграла за 22-тура, одержав 20 побед при двух ничьих. В крайнем матче Эредивизи «красно-белые» всухую переиграли дома «Хераклес» (2:0).

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» выиграла группу смерти, в которой также были ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». «Шмели» обошли парижан и «россонери» на три очка, отрыв от английской команды составил шесть баллов.

Единственное поражение в группе подопечные Эдина Терзича потерпели в первом туре, всухую уступив ПСЖ на выезде (0:2). Далее дортмундцы набрали обороты, дважды обыграв «Ньюкасл», и записали себе в актив 4 очка в матчах против «Милана». В завершении группового этапа «шмели» дома сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1).

В этом сезоне Бундеслиги «Боруссия» продолжает бороться за лигочемпионские позиции, но взять чемпионство уже вряд ли получится. Дортмундцы с 41 очком в 22-х матчах идут на четвертом месте и отстают от лидирующего «Байера» на 17 баллов. В крайнем туре чемпионата Германии «Боруссия» разошлась миром с «Вольфсбургом» на выезде (1:1).

Личные встречи

Команды сыграли между собой три встречи, одна из которых носила товарищеский характер. На счету «Боруссии» две победы, один матч завершился вничью.

Прямая речь

Главный тренер ПСВ Петер Бос:

— «Наш соперник хорошо умеет играть на контратаках, у них есть футболисты для хорошей позиционной игры. Мы очень надеемся на поддержку наших болельщиков. В Дортмунде почти не осталось игроков, с которыми я работал. Очень хорошо знаю Юлиана Брандта по "Байеру". Это классный футболист. Надеюсь, он не сыграет против нас».

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич:

— «В принципе я настроен оптимистично. Мы являемся одной из ведущих команд Германии в области владения мячом, и в то же время мы лучшая команда по количеству забитых мячей. Нам нужен полноценный футбол.

ПСВ? Сзади у них проблемы. В Лиге чемпионов они уже пропустили столько голов, сколько пропустили за весь сезон лиги. Это то, чем мы должны воспользоваться».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ПСВ — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 2.25.