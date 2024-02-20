Гюндоган о Флике: Он всегда был честен с игроками, и я его за это очень уважал

Полузащитниквысказался о возможном назначении экс-тренера сборной Германиина пост наставника «сине-гранатовых».

«Флик в "Барселоне"? Это не моя зона ответственности, но всё, что я могу сказать, это то, что Ханси не только великий человек, но и великий тренер.

Он прибыл в национальную команду в непростой период, но всегда был честен с игроками, и я его за это очень уважал», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Флик покинул пост главного тренера сборной Германии в сентябре 2023-го года. Ранее сообщалось о том, что руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписания немецкого специалиста.

После 25-и туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 54 очками в активе.