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    Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Барселону»

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    Ханс-Дитер Флик входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По информации Bild, немецкий специалист — один из тех, кто попал в шорт-лист каталонского клуба.

    Источник также отмечает, что «Бавария» тоже может рассмотреть вариант с назначением Флика в случае увольнения Томаса Тухеля.

    Флик уже возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством мюнхенский клуб дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Германии.

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