Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Барселону»

входит в список кандидатов на пост главного тренера

По информации Bild, немецкий специалист — один из тех, кто попал в шорт-лист каталонского клуба.

Источник также отмечает, что «Бавария» тоже может рассмотреть вариант с назначением Флика в случае увольнения Томаса Тухеля.

Флик уже возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством мюнхенский клуб дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Германии.

Напомним, Хави ранее объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» сразу после завершения сезона.