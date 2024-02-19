«Торпедо» подпишет защитника «Локомотива»

Защитник «Локомотива»в ближайшее время станет игроком. Об этом сообщил президент «автозаводцев» Александр Волнушкин.

«Мы работаем над этим трансфером. Переговоры по нему находятся в завершающей стадии», — сказал Волнушкин, слова которого передает «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Кузьмичев провел за «Локомотив» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может выкупить у «Локомотива» полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.