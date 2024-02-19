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    «Торпедо» подпишет защитника «Локомотива»

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    Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев в ближайшее время станет игроком «Торпедо». Об этом сообщил президент «автозаводцев» Александр Волнушкин.

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    «Мы работаем над этим трансфером. Переговоры по нему находятся в завершающей стадии», — сказал Волнушкин, слова которого передает «Матч ТВ».

    В текущем сезоне 23-летний Кузьмичев провел за «Локомотив» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что «Торпедо» может выкупить у «Локомотива» полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

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    • «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

    Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.

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