Президент «Торпедо»: Команда строится под задачу выхода в РПЛ

Президент «Торпедо»рассказал о трансферной политике клуба.

«В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас.

Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас. Мы делаем ротационные мероприятия, приглашаем молодых ребят проявить себя. Смотрим на игроков, которые смогут нас усилить.

22-го числа у нас закрывается трансферное окно, тогда будут подведены итоги», — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.