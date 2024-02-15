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    Президент «Торпедо»: Команда строится под задачу выхода в РПЛ

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    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о трансферной политике клуба.

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    «В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас.

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    • Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас. Мы делаем ротационные мероприятия, приглашаем молодых ребят проявить себя. Смотрим на игроков, которые смогут нас усилить.

    22-го числа у нас закрывается трансферное окно, тогда будут подведены итоги», — приводит слова Волнушкина «Чемпионат».

    «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

    Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.

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