В 17:00 18.02.2024 Удинезе и Кальяри сыграют матч в Серии А.

Удинезе — Кальяри

Последний матч между собой: Удинезе — Кальяри 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Удинезе»).

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