Агент: У «Спартака» задача не столько кого-то купить, сколько раскидать ненужных

Футбольный агентобъяснил, почему клубы РПЛ обошлись без большого количества трансферов этой зимой.

«Первая причина такого не самого активного трансферного окна — наши клубы не играют в еврокубках. Это тоже большой тормоз. Второе — африканцы и европейцы почти не едут в Россию. Едут бразильцы, аргентинцы и прочие латиноамериканцы.

"Спартак" подписал нападающего за € 15 млн, а для "Динамо" главное событие — продление Тюкавина. Тут тоже надо смотреть на каждый клуб персонально. У того же "Спартака" 33 футболиста и задача, наверное, не столько кого-то купить, сколько раскидать ненужных.

Но трансферное окно еще не закрылось, время есть. Обычно большинство переходов совершается где-то на флажке. Оставшиеся дни принесут нам интересные события», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».