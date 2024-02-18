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    Агент: У «Спартака» задача не столько кого-то купить, сколько раскидать ненужных

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    Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, почему клубы РПЛ обошлись без большого количества трансферов этой зимой.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Первая причина такого не самого активного трансферного окна — наши клубы не играют в еврокубках. Это тоже большой тормоз. Второе — африканцы и европейцы почти не едут в Россию. Едут бразильцы, аргентинцы и прочие латиноамериканцы.

    "Спартак" подписал нападающего за € 15 млн, а для "Динамо" главное событие — продление Тюкавина. Тут тоже надо смотреть на каждый клуб персонально. У того же "Спартака" 33 футболиста и задача, наверное, не столько кого-то купить, сколько раскидать ненужных.

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    • Но трансферное окно еще не закрылось, время есть. Обычно большинство переходов совершается где-то на флажке. Оставшиеся дни принесут нам интересные события», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

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