В 16:00 18.02.2024 Пендикспор и Трабзонспор сыграют матч в чемпионате Турции по футболу.

Пендикспор — Трабзонспор

Последний матч между собой: Трабзонспор — Пендикспор 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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