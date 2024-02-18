Лацио — Болонья
Последний матч между собой: Болонья — Лацио 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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