Хакими намерен уйти из «ПСЖ»

Правый защитник французского «ПСЖ»собирается по окончании сезона покинуть свой клуб, сообщает Sports Zone.

В 25-летнем марокканце заинтересованы мадридский «Реал», воспитанником которого он является, и английский «Манчестер Сити». Сейчас «ПСЖ» предпринимает попытки, чтобы убедить Хакими остаться и переподписать новый контракт на более выгодных условиях.

В этом сезоне защитник провел за «ПСЖ» 25 матчей, забил 4 гола, отдал 5 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 65 млн. До «ПСЖ» он выступал дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».