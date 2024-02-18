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    Хакими намерен уйти из «ПСЖ»

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    Правый защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими собирается по окончании сезона покинуть свой клуб, сообщает Sports Zone.

    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими

    В 25-летнем марокканце заинтересованы мадридский «Реал», воспитанником которого он является, и английский «Манчестер Сити». Сейчас «ПСЖ» предпринимает попытки, чтобы убедить Хакими остаться и переподписать новый контракт на более выгодных условиях.

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    • В этом сезоне защитник провел за «ПСЖ» 25 матчей, забил 4 гола, отдал 5 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 65 млн. До «ПСЖ» он выступал дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».

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