В 19:30 18.02.2024 Бохум и Бавария сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Бохум — Бавария

Последний матч между собой: Бавария — Бохум 7:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бавария»).

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