В 18:00 17.02.2024 Ньюкасл и Борнмут сыграют матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Ньюкасл — Борнмут

Последний матч между собой: Борнмут — Ньюкасл 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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