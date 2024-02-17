«Ньюкасл» — «Борнмут». Матч пройдет в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги 17 февраля, начало — 18:00 (мск) «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: сейчас «сороки» идут лишь на седьмом месте в таблице АПЛ с 36 очками и сильно отстают от зоны Лиги чемпионов. Это не тот результат, на который рассчитывало руководство «Ньюкасла», поэтому надо прибавлять.

Последние матчи: в 23-м туре подопечные Эдди Хау одержали непростую выездную победу над «Ноттингем Форест» (3:2). Дважды по ходу встречи «Ньюкасл» выходил вперед, а «лесники» отыгрывались, но все равно в конце Бруно Гимараеш оформил дубль и принес победу своему клубу.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.854.203.90Бонус$9500

До этого был яркий матч с «Лутоном» (4:4) и неожиданная победа в гостях над «Астон Виллой» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: из важных игроков травмированы вратарь Ник Поуп, защитник Мэтт Таргетт, полузащитники Джо Уиллок, Жоэлинтон, нападающие Каллум Уилсон и Александер Исак — почти половина основного состава.

Состояние команды: после провального января «Ньюкасл» немного поправил турнирное положение и поднялся в таблице. Этому помогло возвращение в строй некоторых травмированных и более щадящий график.

«Борнмут»

Турнирное положение: «вишенки» идут сейчас на 13-м месте с 27 очками и еще могут включиться в случае удачного выступления в борьбу за зону еврокубков.

Последние матчи: в прошлом туре «Борнмут» уступил на выезде «Фулхэму» со счетом 1:3. Игра у дружины Андони Ираолы откровенно не получилась, соперник полностью ее переиграл. Единственный гол забил после углового центральный защитник Маркос Сенеси.

До этого было два ничейных исхода с одинаковым счетом 1:1 с «Вест Хэмом» и «Ноттингемом Форест».

Не сыграют: из-за дисквалификации встречу пропустит центральный полузащитник Филипп Биллинг, из игроков основного состава не поможет защитник Макс Ааронс и полузащитник Тайлер Адамс.

Состояние команды: «Борнмут» не знает побед в АПЛ на протяжении уже пяти туров. После кошмарного старта команда набрала отличный ход, но сейчас снова угодила в небольшую функциональную яму.

Статистика для ставок

в первом круге «Борнмут» был сильнее со счетом 2:0

в прошлом сезоне «Ньюкасл» победил 1:0 и сыграл вничью 1:1

«Борнмут» не выигрывал на протяжении пяти туров, а «Ньюкасл» не знает успеха в трех матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,85, на ничью 4,20, а успех «Борнмута» букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал больше 3,5 идет за 2,15, а тотал меньше 3,5 оценивается в 1,76.

Прогноз: оба соперника находятся не в лучшем состоянии, у «Ньюкасла» много потерь в атакующей линии, у «Борнмута» тоже есть проблемы с созданием моментов, а главная ударная сила Доминик Соланке не в лучшей форме. Поэтому будет оправдано взять слегка завышенный тотал.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3,5 за 1,76.

Прогноз: любители более рисковых вариантов могут попробовать заиграть успех в этом матче «Борнмута». Все-таки команда давно не брала три очка, а с учетом всех потерь у хозяев, как минимум не проиграть будет реальным результатом.

Ставка: победа «Борнмута» с форой 0 за 3,0.