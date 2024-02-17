«Фулхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англиина выезде переиграласо счетом 2:1.

На точные удары Олли Уоткинса, который оформил дубль, хозяева ответили забитым мячом Родриго Муньеса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Астон Вилла 1:2 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (23'), 0:2 Олли Уоткинс (56'), 1:2 Родриго Мунис (63') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Тим Рим (Кэлвин Бейсси, 75'), Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Томас Кейрни, Андреас Перейра (Адама Траоре, 75'), Бобби Декордова-Рид (Гарри Уилсон, 64'), Виллиан (Алекс Айуоби, 46'), Родриго Мунис Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Алекс Морено (Лука Динь, 81'), Клеман Лангле, Пау Торрес, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Мусса Диаби, 81') Предупреждения: Джон МакГинн (33'), Алекс Морено (74')

Победа позволила «Астон Вилле» набрать 49 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Фулхэма» 29 пунктов и 13-я позиция.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Ноттингем Форест» на своем поле одолел «Вест Хэм» с результатом 2:0.

Авторам забитых мячей в матче стали Тайво Авонийи и Каллум Хадсон-Одои.

Отметим, что «Вест Хэм» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Калвина Филлипса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Вест Хэм 2:0 Гол: 1:0 Тайво Авонийи (45 + 5') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Фелипе, Нуну Тавареш, Данило Оливейра, Николас Домингес (Райан Йейтс, 86'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга, Тайво Авонийи (Дивок Ориги, 67') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес, Эмерсон (Томаш Соучек, 83'), Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль (Бенджамин Джонсон, 76'), Майкл Антонио (Максвелл Корне, 76'), Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Калвин Филлипс, Джаррод Боуэн Предупреждения: Мохаммед Кудус (8'), Морган Гиббз-Уайт (9'), Майкл Антонио (36'), Тайво Авонийи (45 + 6'), Курт Зума (57'), Неко Уильямс (60'), Николас Домингес (68'), Владимир Цоуфаль (68'), Калвин Филлипс (68'), Калвин Филлипс (71'), Nuno Espirito Santo (84')

Теперь у «Ноттингема» 24 балла и 15-я позиция, а у «Вест Хэма» осталось 36 пунктов и восьмая строчка.