1-й таймМанчестер Сити — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Челси»«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн
  • 20:41
    • Свентек выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Рыбакину
  • 20:15
    • Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира, Норвегия — вторая
  • 20:10
    • «Арсенал» забил 5 безответных голов «Бернли» в матче АПЛ
  • 20:02
    • «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
  • 19:56
    • «Унион» и «Штутгарт» одержали гостевые победы в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» обыграла «Фулхэм», «Ноттингем Форест» справился с «Вест Хэмом»

    «Фулхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Фулхэм Астон Вилла Ноттингем Форест Борнмут
    В матче 25-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде переиграла «Фулхэм» со счетом 2:1.

    Олли Уоткинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олли Уоткинс

    На точные удары Олли Уоткинса, который оформил дубль, хозяева ответили забитым мячом Родриго Муньеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Астон Вилла 1:2
    Голы: 0:1 Олли Уоткинс (23'), 0:2 Олли Уоткинс (56'), 1:2 Родриго Мунис (63') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Тим Рим (Кэлвин Бейсси, 75'), Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Томас Кейрни, Андреас Перейра (Адама Траоре, 75'), Бобби Декордова-Рид (Гарри Уилсон, 64'), Виллиан (Алекс Айуоби, 46'), Родриго Мунис Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Алекс Морено (Лука Динь, 81'), Клеман Лангле, Пау Торрес, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Мусса Диаби, 81') Предупреждения: Джон МакГинн (33'), Алекс Морено (74')

    Победа позволила «Астон Вилле» набрать 49 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Фулхэма» 29 пунктов и 13-я позиция.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Ноттингем Форест» на своем поле одолел «Вест Хэм» с результатом 2:0.

    Авторам забитых мячей в матче стали Тайво Авонийи и Каллум Хадсон-Одои.

    Отметим, что «Вест Хэм» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Калвина Филлипса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Вест Хэм 2:0
    Гол: 1:0 Тайво Авонийи (45 + 5') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Фелипе, Нуну Тавареш, Данило Оливейра, Николас Домингес (Райан Йейтс, 86'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга, Тайво Авонийи (Дивок Ориги, 67') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес, Эмерсон (Томаш Соучек, 83'), Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль (Бенджамин Джонсон, 76'), Майкл Антонио (Максвелл Корне, 76'), Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Калвин Филлипс, Джаррод Боуэн Предупреждения: Мохаммед Кудус (8'), Морган Гиббз-Уайт (9'), Майкл Антонио (36'), Тайво Авонийи (45 + 6'), Курт Зума (57'), Неко Уильямс (60'), Николас Домингес (68'), Владимир Цоуфаль (68'), Калвин Филлипс (68'), Калвин Филлипс (71'), Nuno Espirito Santo (84')

    Теперь у «Ноттингема» 24 балла и 15-я позиция, а у «Вест Хэма» осталось 36 пунктов и восьмая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» не пожалеет «канареек»
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Для «Монцы» это матч сезона
  • «Монца» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры