В 22:45 17.02.2024 Аталанта и Сассуоло сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Аталанта — Сассуоло

Последний матч между собой: Аталанта — Сассуоло 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Аталанта»).

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