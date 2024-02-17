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    Удержится ли «Аталанта» в зоне Лиги чемпионов?

    «Аталанта» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Италии на 17 февраля 2024 года

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    «Аталанта» — фаворит матча
    «Аталанта» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Февраля 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» занимает четвертое место в зоне Лиги чемпионов. В ее активе 44 забитых мяча, в пассиве — 23 пропущенных.

    Команда на один балл опережает 5-ю позицию, которая занимает место вне зоны Лиги чемпионов. При этом ее главный преследователь «Болонья» отстает от нее по дополнительным показателям.

    Коэффициенты матча Аталанта — Сассуоло

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали победу. Бергамаски разгромили на своем поле «Дженоа» (4:1).

    На сегодня у клуба победная серия в пять поединков, так что с такой формой у его соперника не лучшие шансы хотя бы на мировой исход.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Хосе Паломино, Исак Хин — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах во всех турнирах «Аталанта» не знает поражений при семи победах и одной ничьей.

    В то же время, даже такая прекрасная форма не позволяет ей чувствовать себя спокойно из-за конкуренции со стороны «Болоньи» и «Ромы», которая отстает всего на четыре очка.

    Лучшим бомбардиром хозяев остается Адемола Лукман, который забил в Серии А семь мячей. Столь невысокая результативность ее главного снайпера при общей результативности клуба говорит о том, что угроза соперникам исходит от разных игроков.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: По итогам 23 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 17-е место с 20 очками и разницей мячей 29-42.

    Команда всего на один балл опережает зону вылета, так что «нероверди» пребывает в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе кальчо.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. На своем поле они разошлись миром с «Торино» (0:0).

    Этот результат прервал серию поражений коллектива в три матча, которые пришлись на Серию А, с общей разницей мячей 2-8.

    Не сыграют: Болока, Вольпато, Берарди, Тольян и Обьянг — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Сассуоло» не знает побед при трех поражениях и одной ничьей.

    Из-за такой формы коллектив всерьез рискует вылететь, ведь еще поражение-другое, и он окажется в «опасной трясине», до которой всего один пункт.

    Доменико Берарди — пятый лучший бомбардир в чемпионате Италии с девятью голами, поэтому его отсутствие из-за травмы — это большая потеря для гостей.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчах «Аталанты» было забито больше 2,5 голов.

    • в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали оба соперника.

    • в четырех последних матчах «Аталанта» выиграла 1-й тайм и матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.40, победа «Сассуоло» — в 7.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

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    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли 1-й тайм и матч. Хозяева находятся в такой форме, что еще до перерыва способны обеспечить нужный задел.

    В свою очередь, гости потерпели поражение в трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.

    Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что «Аталанта» выиграет при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних ее матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Аталанта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85

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    «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Аталанта» в зоне Лиги чемпионов?
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