«Аталанта» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» занимает четвертое место в зоне Лиги чемпионов. В ее активе 44 забитых мяча, в пассиве — 23 пропущенных.

Команда на один балл опережает 5-ю позицию, которая занимает место вне зоны Лиги чемпионов. При этом ее главный преследователь «Болонья» отстает от нее по дополнительным показателям.

Коэффициенты матча Аталанта — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.375.508.00Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали победу. Бергамаски разгромили на своем поле «Дженоа» (4:1).

На сегодня у клуба победная серия в пять поединков, так что с такой формой у его соперника не лучшие шансы хотя бы на мировой исход.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Хосе Паломино, Исак Хин — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах во всех турнирах «Аталанта» не знает поражений при семи победах и одной ничьей.

В то же время, даже такая прекрасная форма не позволяет ей чувствовать себя спокойно из-за конкуренции со стороны «Болоньи» и «Ромы», которая отстает всего на четыре очка.

Лучшим бомбардиром хозяев остается Адемола Лукман, который забил в Серии А семь мячей. Столь невысокая результативность ее главного снайпера при общей результативности клуба говорит о том, что угроза соперникам исходит от разных игроков.

«Сассуоло»

Турнирное положение: По итогам 23 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 17-е место с 20 очками и разницей мячей 29-42.

Команда всего на один балл опережает зону вылета, так что «нероверди» пребывает в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе кальчо.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. На своем поле они разошлись миром с «Торино» (0:0).

Этот результат прервал серию поражений коллектива в три матча, которые пришлись на Серию А, с общей разницей мячей 2-8.

Не сыграют: Болока, Вольпато, Берарди, Тольян и Обьянг — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Сассуоло» не знает побед при трех поражениях и одной ничьей.

Из-за такой формы коллектив всерьез рискует вылететь, ведь еще поражение-другое, и он окажется в «опасной трясине», до которой всего один пункт.

Доменико Берарди — пятый лучший бомбардир в чемпионате Италии с девятью голами, поэтому его отсутствие из-за травмы — это большая потеря для гостей.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчах «Аталанты» было забито больше 2,5 голов.

в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали оба соперника.

в четырех последних матчах «Аталанта» выиграла 1-й тайм и матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.40, победа «Сассуоло» — в 7.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли 1-й тайм и матч. Хозяева находятся в такой форме, что еще до перерыва способны обеспечить нужный задел.

В свою очередь, гости потерпели поражение в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.

Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что «Аталанта» выиграет при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних ее матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Аталанта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85