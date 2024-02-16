В «ПСЖ» определились с игроками, которые могут заменить Мбаппе

составил список футболистов, которых рассматривает в качестве замены

Ранее появилась информация, что Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ» о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

В связи с этим летом «ПСЖ» придется приобрести как минимум одного игрока в атаку.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения Виктора Осимхена («Наполи»), Рафаэл Леау («Милан») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Авторитетное французское издание L’Équipe также отмечает, что «ПСЖ» может попытаться выкупить у «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Кроме того, парижане заинтересованы в переходе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом».