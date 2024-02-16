Ловчев: Пускай Абаскаль проводником поработает или грузчиком

Знаменитый футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о нежелании покидать Россию.

«Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!

Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон — состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

Честно говоря, был момент, когда Абаскаль только пришел и команда симпатично играла. Для меня совершенно очевидно, что Мозес и Бонгонда — классные и хорошие игроки, для России уж точно. Но почему эти люди сейчас не играют, почему они резко сдали — вопрос не только к ним, но и к тренерскому составу.

Или спрашивают Абаскаля: "Вы сами беседовали с Джикией?" А в ответ: "У нас много руководителей, есть какие-то показатели". Даже ответить на вопрос четко — да или нет — не может. Все обтекаемо», — приводит слова Ловчева Sport24.